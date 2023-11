La musica spiegata ai bambini

Non vediamo l'ora di condividere il jazz con i vostri bambini e di vedere i loro volti illuminarsi con la magia della musica!

Portate i vostri bambini per un'avventura musicale indimenticabile che li lascerà ispirati e in armonia con il mondo del jazz. La musica jazz è un'arte unica che parla a tutte le età, e questo evento è la porta d'ingresso perfetta per iniziare il viaggio musicale dei vostri piccoli.

Saranno presentate esibizioni dal vivo di talentuosi maestri di amaca, che delizieranno gli spettatori con la loro passione per il jazz.

I nostri giovani partecipanti avranno l'opportunità di muoversi al ritmo della musica più famosa per il suo groove coinvolgente, e i bambini potranno ballare e suonare insieme in modo creativo.

Assicuratevi di prenotare i biglietti in anticipo per questa esperienza unica!

L’ingresso è soggetto a prenotazione obbligatoria. Per informazioni, menù e prenotazioni, chiamare o scrivere a Mou 3493306000





