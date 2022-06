La natura e l'arte ci accompagnano nel mondo della creatività

Sabato 18 giugno in via Vesio, 19 a Milano ci sarà un evento che incontra la creatività di 4 artisti che esporranno le loro creazioni in un giardino privato immersi nella bellezza della natura. Nadia Torchia, Antonella Edy, Christian Lasagni e Katia Trussardi, con le loro opere, saranno i protagonisti in una giornata di arte e colore nel contesto di un giardino privato. Arte e natura sono sempre stati elementi della nostra cultura. Vi aspettiamo!