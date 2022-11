La nostra Cenerentola

Sabato 26 novembre 2022, ore 21, al Teatro La Creta di Milano, il corpo di ballo “Arabesque” reinterpreta l’antica favola in chiave moderna, allegra, autoironica, in uno spettacolo di danza e recitazione, al suono delle celebri canzoni legate al classico di Walt Disney, che materializzerà in carne e ossa la protagonista insieme agli altri indimenticabili personaggi. Coreografie di Angela Quacquarella; regia di Angelo Ciccognani. Ingresso 10 euro.