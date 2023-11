Torna l'unica vera Festa dal DNA tutto SALENTINO: " La NOTTE di SAN MARTINO"...a Milano

Nella bellissima cornice del TEATRO PRINCIPE, in Viale Bligny 52 a Milano (Zona Bocconi), si terrà la XVII EDIZIONE della Festa più attesa nella Città Meneghina e non solo!!!

Un grande Evento organizzato dal gruppo Facebook "SALENTINILONTANIMAVICINI" in collaborazione con gli "SCIACUDDHUZZI" e lo stesso Staff del Teatro Principe.

Accanto al buon cibo e al buon vino, come sempre tanto divertimento, tanta musica e tanta allegria. Saliranno sul palco gli immancabili SCIACUDDHUZZIENSEMBLE

"FRANCESCO ATTANASI" guidati dall'energia travolgente del Prof. Giuseppe Attanasi e dal ritmo incalzante del Tamburello di Billy Mangione

Special Guests della serata saranno gli unici ed esileranti "THE LESIONATI" con Giampaolo Catalano Morelli e Pasquale Zonno che accompagneranno, con il loro Show, il concerto live degli SCIACUDDHUZZI.

Sarà occasione imperdibile per vivere e rivivere, nel cuore di Milano, l'atmosfera coinvolgente dei Suoni, Profumi e Sapori delle Piazze Salentine.

-*…PROGRAMMA SERATA-

Inizio ore 19:30 "Degustazione Salentina" a cura di “Macelleria da Vito” Lorenteggio

Pezzetti di Carne di Cavallo al sugo

Parmigiana di Melanzane

Peperonata con Pomodori e Cipolle

Pane Casereccio

PASTICCIOTTO della Pasticceria “Martinucci Laboratory”

* Calice di Vino Rosso "Negroamaro" "Enoteca Cantoro" - Vini, Distillati, Oli e Prodotti Tipici - Squinzano (LE) *a scelta, possibilità di Birra o Drink qualsiasi.

* *nel corso della serata sarà presente uno stand a cura di Bistrot Salentino “GIODOCET” di vialeBligny dove si potranno acquistare "Rustici Leccesi" e “Pucce”

Inizio Concerto ore 21:30

SCIACUDDHUZZIENSEMBLE "FRANCESCO ATTANASI" special guests "The

LESIONATI"…..e tanti altri ospiti...

Inizio DJ SET ore 01:00

Si alterneranno alla consolle del TEATRO PRINCIPE due dei DJ emergenti del panorama

Milanese. DR. BEAT (Vintage& Contemporary e Dance Music) e la Salentina SARA DJ

(House, Funkyhouse, Techhouse).

INGRESSO CONCERTO+ DEGUSTAZIONE €25 (Degustazione al piatto, 1 Pasticciotto, 1

Drink)

INGRESSO CONCERTO €10 (Solo Ingresso)



L'emozione di rivivere ogni anno con migliaia di altri "scappati di casa", l'atmosfera di una Piazza estiva Salentina festante, trapiantata al Nord!!!... questo è per Noi il "SAN MARTINO" a Milano!!!