La notte rosa in parco Sempione: aperitivo e party al JustMe

Sabato 29 giugno ritorna “La Notte Rosa in Parco Sempione di Eventi Milano”

L’evento sarà realizzato al JustMe – nella terrazza estiva , un evento unico che celebra la cultura e la vita notturna nella vibrante città. Durante questa notte speciale, la città si trasforma in un palcoscenico vivace e pulsante di attività e intrattenimento.



Aperitivo dalle ore 19.30 alle 22.00 per poi seguire con il dj resident che proporrà la migliore selezione di musica dance, invitando il pubblico a ballare fino all’alba.

Dress code: Si consiglia un abbigliamento curato (no a pantaloncini corti o tuta o jeans strappati). Il dress code (del rosa) non è obbligatorio!



For info e reservation: Daniele 339 7831151? o prenota direttamente dal sito!

Solo per la lista Eventi Milano

Ingresso aperitivo dalle 19.30 – 21.15: 15 euro con drink e area riservata

Per chi desidera unirsi a noi in serata, dalle 21.15 fino all’00.30, l’ingresso avrà un costo di 20 euro con il solo drink incluso!



Nulla altro è dovuto per restare in serata. L’ingresso si paga una sola volta in base all’orario di arrivo.

Programma

Aperitivo Royal Buffet dalle 19.30 alle 22.00

Party al JustMe fino alle 5 del mattino

Promozioni in corso

Ti va di festeggiare il tuo giorno speciale durante il nostro evento: festa di laurea, compleanno, celibato o nubilato …. rivolgiti a noi. Ti offriremo tutte le informazioni per rendere indimenticabile la tua festa e ti aspettano tante promozioni speciali! Visita il nostro sito o contattaci, non te ne pentirai!



For info e reservation: Daniele 3397831151.