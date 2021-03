“La nuova stanza”: la personale di Andrea Branzi da Pianca & Partners

Antonia Jannone Disegni di Architettura e Pianca & Partners presentano una selezione dei lavori più recenti di Andrea Branzi: “La nuova stanza”.



Archetipi, Portali, Buratti, Marmi caldi, Lampade sorelle, Pinocchio, un mondo popolato da oggetti, sculture e disegni che invitano alla semplicità e alla gentilezza.

Materiali semplici e naturali come ferro, pietra, marmo, ceramica, stoffa raccontano il profondo e delicato pensiero progettuale di uno dei più importanti maestri del design italiano.



“La nuova stanza è una camera felice, molto vitale, dove il design non nasce dalle nuove tecnologie, ma da una energia diversa, ricca di intuizioni e di sorprese, una camera portatrice di serena felicità…

I burattini, la musica, le ceramiche, le maquette, le lampade, i plexiglass, risplendono come se fossero appena rinati, come quando inauguriamo una casa nuova…

In una Milano murata e dura, tra Porta Tenaglia e via Legnano, le grandi vetrine sono luminose come se una musica nuova rimbalzasse tra una nota e un’altra…

Come dopo le grandi pestilenze, il mondo si rinnova e come piccoli convalescenti torniamo a guardare i nostri burattini con una luce e un colore diversi…

Questo Rinascimento infantile e (forse) provvisorio, è la premessa per Stanze diverse, dentro alle quali tutto si mescola, il design con i giocattoli, la cultura con le sorprese, le Gallerie d’Arte con gli showroom…”

Andrea Branzi



Immersa nel nuovo spazio Pianca & Partners, la selezione di opere di Andrea Branzi raccoglie differenti epoche e momenti della sua ricerca.

Gli arredi, le superfici e i complementi dei 27 marchi partner di Pianca & Partners diventano quinta della mostra, distribuita negli spazi dello showroom. Una collocazione inedita, che porta in scena una contaminazione di segni ed esperienze capaci di restituire al pubblico un nuovo senso nel rapporto tra opere e contesto.