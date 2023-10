La passione brucia

In mostra 20 nuovi dipinti, risultato della sua ricerca pittorica più recente.

Nei suoi lavori domina il senso della composizione in cui sono presenti più elementi, strettamente correlati, come in un racconto. Un lavoro complesso e articolato realizzato in modo estremamente accurato con una tecnica ineccepibile.



Emanuele è nato a Lentini (Siracusa) nel 1959. Ha iniziato a dipingere giovanissimo, la sua formazione parte dal liceo artistico di Brera, continua poi con lo studio della teoria del campo, scienza della visione, e studio delle scale cromatiche con il maestro Alvaro Monnini. Corsi di Pittura e Figura con la Pittrice Micol De Palma. Scuola Superiore d’Arte del Castello Sforzesco di Milano, con la guida del maestro Luigi Timoncini. Corsi sull’incisione Italiana XX secolo, presso l’Università Cattolica di Milano, con il Prof. Paolo Bellini. Corsi Internazionali di Calcografia dell’Accademia Raffaello di Urbino.

L’esperienza Artistica, iniziata come illustratore, continua con l’attività di pittore incisore. Dal 1989 al 2001 ha insegnato presso la Scuola Superiore d’Arte del Castello Sforzesco di Milano; tuttora insegna in diverse Scuole Civiche e Centri Culturali. E’ alla quarta mostra personale alla Galleria Ponte Rosso, galleria in cui l’artista espone dal 1998.



Scrive Carlo Adelio Galimberti:





Viene proposta una rassegna di opere che chiedono una lunghissima e paziente gestazione per il loro prodursi. L’opera di Vittorio Emanuele va al di là dell’imitazione formale dell’esistente, mostra in realtà l’assoluto della purezza del gesto, quando non l’affermazione solitaria ed anarchica di una libertà artistica conquistata e indiscussa.”