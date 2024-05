“La purezza e il compromesso” - 7/12 maggio al teatro elfo puccini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

LA PUREZZA E IL COMPROMESSO 7/12 maggio 2024 - TEATRO ELFO PUCCINI Il viaggio e la crudeltà | l’amore e la fama | il sesso e l’omicidio | poi boxe | tanta boxe per emergere | andare via dalle case popolari | essere accettati dalla città di vetri | l’amore tra due fratelli si scontra con il richiamo del successo | l’amore per la stessa donna li porterà alla rovina | Un omaggio al capolavoro di Luchino Visconti: “Rocco e i suoi fratelli”, ispirato ai racconti di Giovanni Testori. L’universo di Giovanni Testori incontra l’immaginario cinematografico di Luchino Visconti e diventa ispirazione per una storia nuova. Gli stessi personaggi che nelle loro opere abitavano la Milano del ‘59 sono qui protagonisti di una qualunque metropoli occidentale dei giorni nostri. I quattro attori danno vita a personaggi che vivono ai margini della città: uomini e donne, disperati, immigrati, prostitute, omosessuali, sportivi, operai, ognuno alla ricerca di una via d’uscita in grado di cambiare la propria esistenza. La speranza di arricchirsi attraverso la boxe e lo scontro tra fratelli a causa di una donna sono raccontati con disincanto in un dramma intenso, in cui passioni antiche e problemi moderni sono condotti a unità. CREDITI Uno spettacolo di Paolo Trotti con Stefano Annoni, Michele Costabile, Diego Paul Galtieri e Margherita Varricchio aiuto regia Fiammetta Perugi disegno luci Martino Minzoni scene e costumi Francesca Biffi produzione Linguaggicreativi con il sostegno di Centro di Residenza della Toscana (Armunia Castiglioncello -Capotrave/Kilowatt Sansepolcro) BIGLIETTI Da 14 a 22 euro ACQUISTA Acquista il tuo biglietto online sul sito del Teatro Elfo Puccini. https://www.elfo.org/spettacoli/2023-2024/lapurezza-e-il-compromesso.htm