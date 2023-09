Sbarca a Milano "La Reine de marbre", un divertissement di commedia e assurdo che attraverso una reinterpretazione dei meccanismi della commedia dell’arte, pone uno sguardo fortemente critico ai problemi politici e sociali del mondo odierno.



La pièce è scritta e recitata in italiano, francese, spagnolo, inglese e qualche battuta in greco moderno. Come ogni prodotto della nostra compagnia, non è necessario conoscere o parlare tutte le lingue per seguire la storia e capire, anzi! A Milano dopo il debutto a Roma e date in Francia e prima di partire per Lussemburgo, Francia e Catania.



* “Una intuizione geniale, sapientemente recitata. Una ‘tridimensione linguistica’ che rende il pubblico poliglotta dell’ascolto." Stampa Critica



* "Ha tenuto per un’ora e un quarto il pubblico in apnea… per raccontare temi sociali e politici scomodi… un bagno di realtà con l’abito della commedia dell’arte.” Il Gufetto



* “Più che uno spettacolo è una ventata di ottimismo per una forma di teatro che, attingendo dalla commedia dell’arte, riesce a creare un prodotto attuale di elevato livello, interpretato magistralmente." Unfolding Roma



La storia - Un veliero alla deriva nel Mediterraneo. El Capitan Arlecchino e due dame di compagnia di una regina decapitata nel XVIII secolo, Madonna Angelica e Petite Lucrecia, sono i sopravvissuti di una tempesta senza precedenti che li porta a scontrarsi con le barche dei migranti in rotta verso l’Europa. Fanno naufragio in una Grecia devastata dagli incendi, pescano plastica dal mare e, pur di sopravvivere in un mondo a loro sconosciuto, si reinventano democratici del XXI secolo vendendo i simboli della democrazia ai bagnanti sulle spiagge.



Testo: Francesco Baj

Regia: Flavio Marigliani

Con: Marta Iacopini, Mayil Georgi Nieto, Flavio Marigliani



Musiche: Baroque Revisited