La salute non si vende. milano, 1960 -90, zona romana-vigentina. le lotte per la salute in fabbrica e la tutela dell'ambiente

La mostra ripercorre la storia del progressivo sviluppo della consapevolezza dei diritti dei lavoratori, nei termini della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, attraverso le lotte sindacali che a partire dagli anni '60 hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti del diritto alla salute dentro e fuori le fabbriche.

lI focus è sulle esperienze delle fabbriche della zona sindacale Romana-Vigentina con particolare riferimento all'attuale Municipio 4. Materiale d'archivio si alterna a foto di noti fotografi: Gabriele Basilico, Dino Fracchia, Silvestre Loconsolo, Alberto Roveri. Completa la mostra il documentario "La salute non si vende. Testimonianze e lotte sindacali in zona Romana-Vigentina", che raccoglie le interviste a testimoni che hanno vissuto in prima persona

l'esperienza nelle fabbriche della zona.



La mostra resterà aperta fino al 12 aprile, orari lu-ve 16.00-19.30, sab e dom 14.00-19.30