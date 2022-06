La santa piccola in sala a Milano

La Santa Piccola, il film di Silvia Brunelli uscito da Biennale Cinema College di Venezia ed unico film italiano selezionato al Tribeca Film Festival 2022, che affronta i grandi temi della superstizione e scoperta di sé, dei mille colori della Napoli della Sanità e di LGBTQ+, approda a Milano il 30 giugno alle ore 21:00 presso il Cinema Palestrina.



Realizzato col grant di 150.000€ di Biennale College Cinema, il laboratorio di alta formazione della Biennale di Venezia che sostiene dal 2012 la produzione di opere prime e seconde, il film racconta la storia della fraterna amicizia di Lino e Mario che si incrina quando Mario scopre di provare per Lino qualcosa che va oltre la pura amicizia. Una storia di formazione e identità che si intreccia con l’imprevedibilità della vita all’interno del palcoscenico, a tratti surreale, delle credenze e superstizioni popolari di una Napoli colorata e variopinta. Sullo sfondo un’umanità piccola e delicata prigioniera della propria quotidianità, ancora legata a superstizioni e credenze religiose.



Il film prodotto da Rain Dogs vede l’aiuto sul territorio di Mosaicon Film, Antracine, Nuovo Teatro Sanità e dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. La distribuzione internazionale è stata affidata a Minerva Pictures Group e TVCO mentre quella italiana sarà curata direttamente dai produttori in collaborazione con Emera film.



Oltre alla partecipazione alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia, il film è stato appena selezionato al prestigioso Tribeca Film Festival di New York, unico film italiano presente alla kermesse; ha inoltre vinto come Miglior Lungometraggio Italiano al RIFF- Rome independent film festival e si è aggiudicato il Premio del Pubblico (Fuori dal giro) al Festival del Cinema di Porretta Terme. E’ stato selezionato all’IFFK International Film Festival of Kerala, al Roze Filmdagen Amsterdam LGBTQ+ Film Festival. Sarà, inoltre, fra i selezionati al Pink Apple Film Festival (Aprile 2022)e a all’Italian Film Festival in Scotland (Maggio 2022).