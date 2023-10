La scala Shepard

Spettacolo teatrale della Compagnia LA SILLOGE di Cinisello Balsamo.

Progetto affiancato da associazioni per la tutela dell'infanzia quali: "Il Coraggio Onlus", "Jacob Wetterling Resource Center" e "Zero Abuse Project".



Regia, testo e musiche originali: Marco V. Pogliaghi



Direzione di scena e light design: Ennio Generoso



Con: Manuel Innocenti, Luca Calini, Cristiano Paglionico, Camilla Seveso, Lorenzo Cannone, Martino Di Rienzo, Gaia Tas.



Sinossi:

Jeroen Withmore ha solo dodici anni quando viene rapito e svanisce nel nulla. Quattordici anni dopo viene ritrovata la sua maglietta preferita e una pallottola nella cenere. Del corpo nessuna traccia. La sorella Rajn Withmore però è certa di conoscere l'identità dell'assassino e vuole vendicarsi del presunto colpevole scampato alla giustizia assoldando due ragazzi conosciuti in un locale alla moda in cui lei lavora: Aran Ekhart e Phase Daniels. Sono orfani dal passato burrascoso e che hanno vissuto un'infanzia in cui la violenza era all'ordine del giorno. Adesso che sono liberi vorrebbero loro stessi fare giustizia pianificando una vendetta spietata ai danni dei loro aguzzini.



Nel frattempo le indagini sul caso Withmore finiscono nelle mani del solerte commissario di polizia Hatelex e del suo abilissimo assistente, il Detective Parcel. I due investigatori hanno tutte le intenzioni di svelare il mistero - quasi dimenticato - della scomparsa del piccolo Jeroen e impedire che quei ragazzi commettano i delitti che stanno pianificando.



Indagini e vendette, si intersecheranno con le speranze e i sogni in un crocevia di situazioni in cui la legge dell'uomo e la giustizia divina saranno messi duramente in discussione. Siamo veramente giunti a un punto di rottura con il nostro essere umani? Possiamo ancora ritrovare quella serenità violata da fin troppo facili tecnologie che rendono ancor più vulnerabili i giovanissimi? E noi che dovremmo tutelarli e difendere i più deboli, che posto occupiamo? Che cosa facciamo?



