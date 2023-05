La sera seduti in veranda a guardare il paesaggio. Opere di laura federici

Terza mostra personale di Laura Federici (1964)

alla Galleria l’Affiche di Milano.

Olio e guaches su tele e tavole di medie e grandi dimensioni.

La mostra è concepita come una sorta di installazione, quasi una multivisione (in technicolor), dove le opere sono affiancate come fossero un continuum di monitor.



A contrasto con l’esperienza immersiva dello spazio interno della galleria, la lunga vetrina di ingresso introduce alla mostra con piccoli e piccolissimi lavori su carte diverse, realizzati con tecniche diverse.