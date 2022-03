La sinagoga di Milano e la sua incredibile storia

La Sinagoga Centrale di Milano è un edificio in stile eclettico progettato da Luca Beltrami, celebre architetto milanese, e inaugurato nel 1892. La necessità di un nuovo e più grande edificio di culto si fece particolarmente evidente nel corso dell’Ottocento, in seguito alla rapida crescita della comunità ebraica milanese per cui il piccolo oratorio di via Stampa 4 era diventato ormai inadeguato.

Il nuovo edificio fu progettato secondo lo schema basilicale a tre navate, ma oggi dell’impianto originario progettato dal Beltrami rimane solo la splendida facciata. La Sinagoga fu infatti colpita dai bombardamenti del 1943 e subì due successivi interventi di ristrutturazione rispettivamente nel 1953 e nel 1997.

Saremo accompagnati nel nostro tour da un esperto di cultura ebraica che seguirà in esclusiva il nostro gruppo e che ci guiderà in un articolato e completo percorso: l‘interno della Sinagoga, l’Oratorio Sefardita. Durante la visita approfondiremo molteplici tematiche legate alla cultura e alla religione ebraica, ammireremo gli oggetti rituali e soprattutto conosceremo la storia della comunità ebraica a Milano.



