In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’associazione OrMe – Ortica Memoria presenta il reading teatrale “La tagliatrice professionista”, scritto e interpretato da Elena Cerasetti, con le musiche del Trio Hayez.



La performance è dedicata al tema delle mutilazioni genitali femminili, retaggio di una cultura patriarcale e pratica estremamente traumatica per le bambine e le giovani ragazze che la subiscono, che viola i diritti e la salute delle donne, praticata illegalmente anche in Italia (più di 80 mila le donne vittime di mutilazioni genitali nel nostro Paese).



Il testo è liberamente ispirato alla storia di Waris Dirie, modella e attivista somala, che all’età di cinque anni subì la mutilazione genitale e a 13 venne venduta a un uomo, riuscendo però a scappare nel Regno Unito: da qui iniziò la sua battaglia per aiutare le giovani vittime in Europa e promuovere consapevolezza. Attraverso il racconto della sua storia la performance intende sensibilizzare e fare luce sulla violenza di genere e l’annichilimento subito dalle 200 milioni di donne che, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), sono state vittime delle mutilazioni.



L’appuntamento è per sabato 25 novembre alle ore 18:30 presso il centro polifunzionale “Sanfaustino5”, in via San Faustino 5 a Milano.



Ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazione obbligatoria inviando una mail a: ceraselena@gmail.com



Allo spettacolo seguirà un aperitivo offerto dalla Cooperativa Edificatrice Ortica e sarà l’occasione per confrontarsi sulla tematica affrontata.