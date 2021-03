Dialogheranno:



Alba Dell'Acqua, presidente MOICA Basilicata

Maria Giovanna Farina, filosofa, consulente e autrice del libro



Alba e Maria Giovanna si rifaranno al libro Il giardino delle mele, la violenza non deve vincere II edizione di Maria Giovanna Farina per affrontare il tema della violenza di genere e della sua implicazione sui giovani.

Questo libro è per tutte le donne e gli uomini che desiderano raggiungere la parità, uno strumento anche per i giovani. Informa, sensibilizza e fornisce istruzioni per smantellare gli stereotipi e diventa sussidio didattico per educare alla nonviolenza.

12 marzo ore 18 in diretta streaming sul sito di Chimamilano www.chiamamilano.it e sulla pagina Facebook dell'associazione