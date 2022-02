Alla Biblioteca degli Alberi gli incontri speciali per i bambini

Domenica 6 febbraio, BAM – Biblioteca degli Alberi Milano inaugura il palinsesto culturale 2022 celebrando ancora una volta il connubio Natura-Cultura, che contraddistingue tutta la programmazione del Parco, con un nuovo appuntamento gratuito e aperto a tutti, previsto per ogni prima domenica del mese.

Il classico format ideato i per bambini e dedicato al mondo della botanica si rinnova rivolgendosi da quest’anno anche al mondo degli adulti, attraverso un nuovo ciclo di workshop mensili gratuiti per bambini e adulti dedicati alla natura, con l’obiettivo di avvicinare i partecipanti a una nuova consapevolezza delle sue potenzialità, sperimentando anche l’infinita varietà di ambiti e forme in cui gli elementi naturali possono essere declinati e riutilizzati, attraverso un approccio artistico e creativo.

L'appuntamento di domenica 6 febbraio

Il primo appuntamento di questo innovativo format ideato da BAM è “Scopriamo i legumi!” e vede protagonisti i legumi - presenti anche tra i semi dei magnifici prati fioriti del Parco - e le loro innumerevoli peculiarità, attraverso tre laboratori divisi per fasce d’età:

“Workshop KIDS: il gusto del mondo!” (3 - 6 anni), ore 10 - 11. Un laboratorio creativo per insegnare ai bambini a riconoscere alcuni legumi e comprenderne le principali caratteristiche e impieghi. Alla parte teorica si affianca quella ludico/creativa, che prevede la riproduzione di un pezzetto di BAM in 3D, grazie all’utilizzo di nastri, cartone, forbici, oltre che ovviamente di questi preziosi semi.

“Workshop KIDS: Faccia di legumi!” (7 - 11 anni), ore 11:30 - 12:30. Partendo dal confronto tra i tanti tipi di semi di leguminose, di cui esistono al mondo diverse centinaia di varietà, che si differenziano per forma, colore e sembianze, i giovani partecipanti possono creare la propria opera d’arte vegetale, ispirandosi ai famosi ritratti allegorici dell’Arcimboldo.

“Workshop ADULTS: Legumi fioriti”, ore 15.30-16.30. Un percorso pomeridiano dedicato espressamente agli adulti, che dalla famiglia di Fabaceae (Leguminosae), presenti nel Parco nei famosi prati fioriti che si coloreranno a partire dal mese di maggio, arriva fino alle nostre tavole e all’utilizzo dei legumi in cucina. Il laboratorio prevede inoltre la realizzazione di “piccoli prati fioriti” di BAM in vasetto, personalissimi e da portare a casa.

Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono sempre gratuiti su registrazione. Info e prenotazioni sul sito dedicato.