Al Museo della Scienza uno speciale weekend dedicato ai bambini

Al Museo della Scienza arrivano numerose attività e visite guidate per il weekend, tutte dedicate ai più piccoli.

Sabato e domenica sarà infatti possibile visitare il Museo e prenotarsi per provare Future Inventors, il laboratorio interattivo recentemente inaugurato dedicato all’apprendimento delle STEM attraverso la sperimentazione di suoni e immagini, e la Digital Zone YOU&AI, un ambiente digitale per migliorare il dialogo e il coinvolgimento del pubblico sul tema dell’intelligenza artificiale.

Sono previste inoltre le visite guidate gratuite alla sezione Trasporti e quelle a pagamento alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, e all’interno del sottomarino Enrico Toti. Non mancano poi le attività per i più piccoli nell’i.lab Leonardo con il percorso dell’affresco in parete e con quello dedicato alle macchine.

Le esposizioni permanenti

Sempre accessibili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna al padiglione Ferroviario con le locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo nel padiglione Aeronavale, fino alla nuova area espositiva Mosaico tecnologico che racconta la storia della modernizzazione del Paese nel secondo Novecento attraverso l’evoluzione delle infrastrutture a rete, lo sviluppo del sistema industriale e l’avvento della società dei consumi.



Incluso nel biglietto del Museo si possono inoltre ammirare I Sette Savi, gruppo scultoreo costituito da sette sculture realizzate da Fausto Melotti, da poco esposto nel giardino del primo Chiostro del Museo, visitare l’esposizione permanente Fragility and Beauty - recentemente rinnovata - per vedere il nostro pianeta con gli occhi dei satelliti e capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e a salvaguardare l’ambiente e la mostra temporanea Sociocromie, curata dall’architetto e designer Giulio Ceppi e dedicata al valore storico e sociale del colore.

Tutte le attività dei laboratori e le mostre temporanee e permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

Il programma

Tutte le attività nei laboratori hanno la prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso



I.Llab Future Inventors

Sound art - dai 9 anni

Tra sensori ed elettronica mettiamoci alla prova con nuovi strumenti musicali. Proviamo a interagire con l’installazione “Lines” come compositori esperti e muoviamoci nello spazio per creare la nostra melodia. Con l’aiuto di uno spettrogramma e un microfono osserviamo i suoni e proviamo a produrne di nuovi.

Domenica 16 | ore 11.30, Durata 45 minuti

"Proiezioni interattive" - dai 9 anni

Scopriamo come interagire con le immagini usando i movimenti del nostro corpo. Attraverso l’installazione artistica “Cooperative Aesthetics” sperimentiamo il mondo digitale in una dimensione estetica condivisa tra i partecipanti.

Domenica 16 | ore 10, Durata 45 minuti



I.Llab Leonardo

Macchine di Leonardo - dai 9 anni

Usiamo i grandi modelli delle macchine per il volo e da cantiere. Proviamo a capirne il funzionamento, smontiamo e combiniamo ingranaggi per creare nuovi meccanismi.Sabato 15 | ore 10, 14, 17

Domenica 16 | ore 14 e 17, Durata 45 minuti

"Facciamo affreschi" - dagli 8 anni

Com'era organizzato il lavoro di un artista ai tempi di Leonardo? Con malta e cazzuola, colori e pennelli, realizziamo un affresco seguendo tutte le fasi messe a punto dagli artisti del Rinascimento.

Sabato 15 | ore 11.30, 15.30 e Domenica 16 | ore 15.30, Durata 45 minuti