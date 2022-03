Laboratori, artisti e realtà aumentata al Museo della Scienza

Dal 28 marzo al 3 aprile, la Milano ArtWeek fa tappa anche al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia con due speciali iniziative che coinvolgono le artiste Angélica Dass e Federica Di Carlo.

L'artista brasiliana

Venerdì 1° e sabato 2 aprile il Museo ospita l’artista brasiliana Angélica Dass, in occasione dell’acquisizione della sua opera Humanæ, già esposta nel laboratorio di Genetica.

L’opera Humanæ è stata acquisita dal Museo grazie ad un progetto vincitore dell’avviso pubblico PAC2020 - Piano per l’Arte Contemporanea, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Venerdì 1° aprile alle ore 18, nell’Auditorium del Museo, Angélica Dass, fotografa pluripremiata, condurrà un talk per raccontare il progetto Humanæ e il lavoro con cui intende rappresentare l’unicità e la diversità dell’essere umano.

Sabato 2 aprile in programma due workshop con l’artista, per stimolare nuove riflessioni sull’identità etnica e il suo rapporto con il colore della pelle. Il primo workshop, dedicato in particolare ad adulti, educatori, social workers e studiosi di arte, storia ed evoluzione umana, si terrà sabato mattina alle ore 11. Il secondo workshop intergenerazionale, rivolto a ragazzi e adulti, è previsto sabato pomeriggio alle ore 16.

Il VR Cinema

Tra le altre attività in programma, inoltre, sarà possibile prenotarsi per provare VR Cinema, il nuovo cinema virtuale del Museo. L’iniziativa, nata dalla collaborazione con Rai Cinema, propone al pubblico una speciale VR Zone permanente dove, attraverso l’utilizzo di visori per la realtà virtuale, sarà possibile immergersi all’interno delle più innovative frontiere della visione, tra sperimentazione e interattività. In programmazione il cortometraggio Vulcano, diretto dal regista Omar Rashid e i documentari Being an astronaut, il primo film in VR mai girato nello spazio.

I laboratori per bambini

Anche questo fine settimana il viaggio dentro la scienza continua nei laboratori interattivi, dove si alternano le proposte nell’i.lab Leonardo per approfondire in prima persona il metodo di lavoro di Leonardo da Vinci, nell’i.lab Alimentazione per scoprire la scienza e la tecnologia nascoste in ciò che mangiamo e quelle in Tinkering Zone, un'area del Museo dove mettere alla prova la propria creatività attraverso la scienza.