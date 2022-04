Cinema virtuale, rocce lunari e laboratori al Museo della Scienza

In occasione della Festa del Lavoro, il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia propone un ricco programma con speciali attività e visite guidate dedicate allo spazio.

Il nuovo cinema virtuale

Il viaggio nello spazio inizia nel nuovo cinema virtuale VR Cinema, dove i partecipanti, indossando dei visori, potranno vivere in prima persona le fasi dell’addestramento di un astronauta, immergendosi nel documentario Being an astronaut , il primo film in realtà virtuale mai girato nello spazio. La speciale VR Zone permanente, realizzata in collaborazione con Rai Cinema, permette al pubblico di esplorare le più innovative frontiere della visione, tra sperimentazione e interattività. A completamento della visione del docufilm, sarà possibile effettuare insieme al curatore del Museo una visita guidata speciale alla Sezione Spazio del Museo.

La visita guidata per le famiglie

Novità delle festività primaverili, la speciale visita guidata "Con il naso all’insù", percorso dedicato ad adulti e bambini dai 4 anni, in programma sabato 30 e domenica 1° maggio (ore 10 e 14).

La sezione "Spazio Museo"

La sezione Spazio del Museo presenta affascinanti oggetti inediti, esperienze interattive, approfondimenti e curiosità oltre all’unico frammento di roccia lunare presente in Italia, al prototipo di tuta sovietica per esplorazione lunare detta Krechet, al settore equatoriale di Jonathan Sisson e ancora alla tuta spaziale indossata da Samantha Cristoforetti durante la Missione Futura.

Apre la visita il grande telescopio Merz-Repsold grazie al quale Giovanni Schiaparelli osservò e descrisse la superficie di Marte, contribuendo a creare il mito dei marziani. Particolarmente interessante è inoltre l’esposizione temporanea di immagini satellitari della Terra, Fragility and Beauty - Taking the pulse of our planet from space, promossa dall’Agenzia Spaziale Europea in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana. Non può infine mancare la visita a uno delle cifre distintive del Museo, il razzo Vega, il modello in scala 1:1 del primo vettore sviluppato dall’Agenzia Spaziale Europea e Avio, collocato negli spazi esterni del Museo.

I laboraori interattivi

Tante le attività anche nei laboratori interattivi, dove si alternano le proposte nei laboratori Future Inventors, Genetica e quelle in Tinkering Zone, area dedicata all’esplorazione della scienza attraverso la creatività.

La mostra fotografica

Nel fine settimana i visitatori potranno immergersi nella nuova mostra fotografica "La nostra terra. Paesaggi, sostenibilità", realizzata da Università degli Studi di Milano, Diciassette, Radio Statale, Statale a Impatto Zero con la collaborazione del Museo. Nella mostra sono esposte le immagini vincitrici del contest La nostra terra e i cambiamenti climatici. Paesaggi delle filiere agroalimentari, che ha coinvolto la comunità studentesca dell’Università degli Studi di Milano tra dicembre 2021 e gennaio 2022. Al centro dell’allestimento le relazioni tra umanità e natura, sostenibilità e insostenibilità dei territori, documentate anche da scatti destinati ai social media.



La mostra temporanea Sociocromie, curata dall’architetto e designer Giulio Ceppi e dedicata al valore storico e sociale del colore, è prorogata fino a domenica 3 luglio 2022. Sono sempre previste nei fine settimana e nei giorni festivi le visite guidate gratuite alla sezione Trasporti, per i bambini e a pagamento alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, all’interno del sottomarino Enrico Toti e ai Trasporti.