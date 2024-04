Laboratori poetici, arteterapia e libroterapia

Ciao a tutti!

Ami la scrittura? Ami leggere? Ti piacciono i colori? Vorresti unire tutte queste passioni per conoscerti meglio? O semplicemente sei incuriosito da questo annuncio?

Contattami!

Organizzo , insieme a una arteterapeuta e psicologa specializzata in libroterapia, incontri su misura a domicilio ( oppure in un luogo concordato: bar, parco, associazioni, scuole, ecc) da condividere con se stessi, con amici, parenti, colleghi, genitori o figli.

Possiamo semplicemente leggere poesie, oppure abbinare laboratori di pittura, creta o un albi illustrati.

Possiamo limitarci a un singolo incontro o costruire un percorso.

Aperti a tutti, per tutte le età , principalmente nelle province di Milano ma ci allarghiamo anche nelle province di Monza, Lecco, Varese, Como.

Per chi impossibilitato anche ONLINE.

Contributo da valutare a singolo incontro, da gratuito a 30 euro a persona.

Non vedo l'ora di conoscervi!



Per informazioni o prenotazioni:



cell 3391017882 ( WhatsApp)