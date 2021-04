Come coltivare piante e fiori? Lo spiega BAM in un nuovo laboratorio (online)

Sabato 24 aprile tutti gli appassionati di piante e fiori potranno mettere alla prova il loro pollice verde in un workshop digitale organizzato da Bam, Biblioteca degli Alberi Milano. L'incontro online, dal nome“Coltiviamo Insieme! I colori della natura”, si terrà live sulla pattaforma Jitsi.

L'appuntamenro sarà un’occasione per parlare di piante e del loro uso in giardino, a cui seguirà un laboratorio per esplorare i metodi di semina e la moltiplicazione delle piante.

Il laboratorio

Il laboratorio è organizzato con la partecipazione dell’Associazione colore e tintura Naturale Maria Elda Salice, dell’architetto Flora Vallone, di Francesca Valan Studio e dell’agronoma Francesca Oggioni. La programmazione di BAM continua anche grazie al sostegno dei BAMFriend, la sua Green Community.

Come partecipare

Per partecipare è necessario iscriversi su bam.milano.it e avere a disposizione una bustina di semi a scelta, terriccio e un vaso.