Alla Fondazione Arnaldo Pomodoro un laboratorio sul gesso

Domenica 16 gennaio alla Fondazione Arnaldo Pomodoro si terrà un workshop per i bambini dedicato al gesso. L'incontro permetterà ai piccoli ospiti di scoprire come lavora uno scultore e quali sono le tecniche per realizzare le sue creazioni.

L'incontro è adatto a bambini dai 12 anni in su e durerà 90 minuti.

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

Biglietti

I biglietti per la visita possono essere acquistati esclusivamente online. Gli stessi non sono rimborsabili e una volta acquistati non si possono fare cambi data; possono, però, essere ceduti a terzi.

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.