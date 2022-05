In Triennale un laboratorio di giocattoli per bambini

Insieme a Non Si Butta Via Niente, prima piattaforma nazionale dedicata al riciclo e al riuso degli allestimenti e ispirata ai principi della responsabilità ecologica, abbiamo dato vita a una collaborazione che ha portato alla realizzazione del progetto re-value e della mostra-workshop.

Il laboratorio

Il laboratorio è una proposta che integra didattica ed esposizione per scoprire campioni di neo materiali, oggetti ed esperienze di riuso. I neo materiali provengono dalla raccolta di rifiuti effettuata su scala di quartiere, e attraverso le loro estetiche portano con sé la memoria degli utilizzi passati. Gli scarti idonei vengono processati, triturati e successivamente trasformati in oggetti nuovi e differenti.

Il laboratorio porta i neo materiali alla scala del gioco da tavolo: è la dimensione più spontanea, immediata e comprensibile per tutte le generazioni, per avvicinarle tra loro e contemporaneamente ai concetti del riuso e del riciclo. Il workshop La fabbrica dei giocattoli realizza un gioco che è una riproduzione in miniatura di Triennale, dove le pedine rappresentano alcuni degli oggetti iconici in nuova chiave sostenibile.

