La galleria Lo spazio bianco in collaborazione con Lattuada Gallery e il curatore Vittorio Raschetti hanno l’onore di presentare a Milano le opere di uno dei massimi esponenti dell’arte contemporanea.



Raymundo Sesma e la sua selezione di opere tra classicismo e magia sudamericana



Inaugurazione: Martedì 10 Maggio 2022 dalle ore 18



Presso la Galleria LO SPAZIO BIANCO



Via Filippo Tommaso Marinetti 2 (Milano)



La galleria "Lo spazio bianco" Presenta in esclusiva europea le opere dell'artista Raymundo Sesma, Il più interessante artista contemporaneo della Repubblica del Messico.



Il 10 di Maggio apre la mostra personale di Raymundo Sesma. L'artista messicano propone una selezione di tratti pittorici legati alle sue origini e al bacino ideale della città.



La mostra installa un percorso visivo di intimità e sottrazioni di colore legate alla necessità intima di "essere" nella storia dell'urbano e del linguaggio contemporaneo.



Il colore si scontra con lo Spazio Bianco in un dialogo acceso fatto di sottrazioni. Il colore è la forma personale dell'identità dell'artista che utilizza la pittura come un grido al "Reale" e lancia una sfida di qualità significante a Milano come frammento e fenomeno del Mondo globalizzato.



“LABORATORIO CITTÀ”



Inaugurazione Martedì 10 Maggio 2022 (dalle ore 18.00 alle ore 21.00)



La mostra si svolgerà da martedì 10 Maggio a venerdì 20 Maggio 2022.



La galleria sarà aperta tutti i giorni



Lun/Sab 11.30-18.30



Dom 14-18



Lo Spazio Bianco



Via Marinetti 2, angolo Via Cavezzali, Milano 20127



Tel. +39 3664920837



Email: lospaziobiancoarte.galleria@gmail.com