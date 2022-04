Il laboratorio per bambini per diventare fotoreporter

Indirizzo non disponibile

Sabato 30 aprile il Mudec apre le proprie porte ai bambini, per far loro vivere un'esperienza da fotoreporter. Il laboratorio è a cura di Mudec Education in collaborazione con Fujifilm.

La giornata

La giornata sarà così organizzata: dopo una visita guidata alla mostra, i partecipanti, divisi in gruppi da 10 con i loro accompagnatori adulti, incontreranno una fotoreporter professionista che presenterà loro il proprio mestiere, e racconterà ai bambini cosa significa essere un fotoreporter, cosa vuol dire narrare attraverso le immagini e le fotografie e insegnerà al gruppo quali sono le tecniche base da imparare per ottenere un buono scatto.

Al termine dell’incontro con il fotografo professionista e accompagnati dal genitore con il supporto di un educatore, i bambini, divisi in gruppi, partiranno alla volta di una vera e propria esplorazione del Museo.

Informazioni utili

Per bambini dai 9 ai 13 anni: sabato 30 aprile ore 14.30 e 15.15

Per bambini dai 6 agli 8 anni: sabato 30 aprile ore 10 e 10.45.

Per iscriversi, telefonare al contact center: 02 54917 o scrivere a ufficiogruppi@ticket24ore.it.