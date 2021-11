Laboratorio "La comunicazione tra cane e bambino"

Laboratorio ludico-educativo rivolto ai più piccoli. Un viaggio attraverso le emozioni e la consapevolezza delle proprie iniziative per un corretto approccio e rispetto verso i nostri amici a 4zampe.



La psicologa e psicoterapeuta Carola Benelli e l’educatore cinofilo Camilla Bianchi, presentano un laboratorio ludico-educativo incentrato sulla relazione e la comunicazione cane-bambino.

Un progetto che prevede una parte teorica e una parte pratica, dove è prevista la partecipazione del cane, in cui viene raccontato il cane con un approfondimento sulla comunicazione e sul linguaggio dei cani in relazione con l’uomo e nello specifico con i bambini.

Saper riconoscere le proprie emozioni e quelle dell’altro, imparare una nuova modalità di dialogo attraverso il linguaggio non verbale e dare valore alla relazione saranno gli obiettivi di questo percorso.



Evento a numero chiuso per conferma inviare una mail a camilla@dog-trainer.it.