Al Muba uno speciale incontro per i bambini: come iscriversi

MUBA e Scuola di Robotica, in collaborazione con MadLab 2.0, propongono un ciclo di laboratori a distanza per scoprire il mondo del coding unplugged e dei suoi linguaggi con attività interattive e coinvolgenti. A tenerci compagnia per tutto il percorso ci sarà il piccolo robot mTiny! Missioni, indovinelli, sequenze di movimenti da compiere metterranno alla prova i bambini - dai 4 ai 7 anni - che dovranno trovare la strada giusta per muoversi nello spazio di gioco e seguire le istruzioni con il corpo, allenando coordinazione motoria, memoria e capacità di astrazione.

Il primo appuntamento

Il primo appuntamento online è fissato per giovedì 6 agosto alle con il laboratorio "Passi, salti e barriti". Con piccoli passetti da formica, poi grandi passi da elefante e qualche salto da canguro ci addentremo nel mondo del coding unplugged insieme ai nostri animali preferiti. Imitiamo i loro versi e copiamo le loro camminate per muoverci su un percorso pieno di curiosità sul mondo animale, ostacoli e possibili strade da percorrere.



Le iscrizioni sono già aperte: è possibile prenotarsi nella sezione dedicata del sito.