Il laboratorio per produrre il pane (e portarselo a casa)

Domenica 17 marzo alla Scighera di Milano arriva uno speciale incontro Pane con la biga per il ciclo "La Domenica delle Autoproduzioni".

L'incontro

In questo nuovo appuntamento con le autoproduzioni domenicali si parla ancora di batteri, questa volta quelli del lievito: si scopre come preparare la biga, un pre-impasto grazie al quale è poi possibile impastare e far lievitare del pane buono e digeribile.

Il segreto? Farina e acqua accuratamente dosate e pochissimo lievito di birra.

Con i giusti tempi di riposo i batteri trasformeranno gli zuccheri della farina rendendoli più digeribili e produrranno anidride carbonica che darà all'impasto finale la forza di crescere e mantenersi leggero; ma, sopratutto, forniranno aromi unici e piacevoli al nostro pane.

La preparazione del pane

Ogni partecipante porterà poi a casa il proprio pane da infornare dopo la lievitazione: è necessario quindi avere una ciotola e un panno pulito per il pane in fermento.

Prenotazioni

Ingresso con prenotazione via email e sottoscrizione tessera Arci.