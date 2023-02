Lara Ilaria Braconi | MUTA NEL VENTO | 16.03.23 h 18 Opening

in collaborazione con la Galleria Lorenzo Vatalaro

A cura di Claudia Ponzi



Presso Art Studio Finestreria, in via Ascanio Sforza 69, Milano

Dal 16.03.20 fino al 27.05.23

dal lun al ven dalle 15 alle 19 (per altri orari disponibile su appuntamento)



Muta nel vento

Respira sull’orlo del cratere

Il cielo s’apre moltiplica il vento

Imbuto contrario camicia stellata

Un sacco caldo

La nona sinfonia

Prosegue lo squarcio

Dono nero per mani piccole

Quel filo viola su carta bianca, la danza

Ti saluto dimora

Lara Ilaria Braconi



Muta nel vento ritrae l'immagine collettiva di una figura immersa nella brezza di una stagione non definita. La pittura di Braconi fa dell’astrazione la nota dominante. Descrive con poche parole l'azione emotiva espressa attraverso il dipingere.

Fondamentale tematica è il cambiamento dei possibili stati di coscienza e cosa si può raggiungere attraverso questi luoghi emotivi e non.

Il silenzio spirituale è rapido, leggero, esatto, visibile, molteplice e si trasforma in percezioni attraverso l’esperienza visiva.

I sogni non hanno titoli è un gioco di percezioni: una ludica riflessione su quali potrebbero essere i titoli dei nostri sogni. Una dichiarazione di perdita di controllo che porta a consapevolizzare l’idea che i risultati ottenuti potrebbero, timidamente, superare le aspettative.

Adesso la pittura diventa un sogno, un risultato inaspettato, non solo per noi ma anche per l’artista stessa.

Attraverso l'arte vive, esperisce profondamente e si allontana dal pensiero per immergersi nel fare pittorico.

Claudia Ponzi



Che cos’è Art Studio Finestreria?

L’associazione culturale Finestreria ha lo scopo di valorizzare, promuovere e diffondere l’arte contemporanea con l'intento di favorire la diffusione di una ampia sensibilità per la cultura e le arti collaborando con altre realtà.

Finestreria è il neologismo di uno spazio sperimentale che cerca di convogliare l’intimità vissuta osservando il mondo dalla nostra finestra con lo spazio pubblico di una galleria.

Il concetto di Finestra guarda al confine; la frontiera di un luogo dove lo spazio pubblico e il privato si abbracciano alla ricerca di nuovi limiti da osservare o superare.



Contatti

Art Studio Finestreria

Claudia Ponzi



finestreria@gmail.com