Cantautrice e pianista bolognese ma americana d’adozione, Laura Loriga dopo aver realizzato 3 album col progetto “Memes of Wine” torna nel 2022 con un nuovo disco a suo nome dal titolo “Vever” uscito per Ears and Eyes records e ispirato al libro “Divine Horseman: the living Gods of Haity” di Maya Deren



Tra rarefazioni trip-hop alla Portishead e languidi ricami slowcore che rimandano alle sonorità dei LOW, “Vever” è una raccolta di oscure e ammalianti ballate per organo e voce di volta in volta impreziosite dal raffinato contributo di strumenti elettrici ed acustici (Viola, batteria, basso, Nichelharpa, dilruba).



L’appuntamento è fissato per il 2 Dicembre, ovviamente sul palco di Linguaggicreativi, cornice ideale per poter ascoltare dal vivo uno dei dischi di cantautorato migliori del 2022



Evento in collaborazione con wakeupandream booking.