Laura Zeni. Anime

La Galleria d'Arte Certosa di Milano ospita, dal 22 gennaio al 6 febbraio 2022, la mostra personale di Laura Zeni. L'eclettica artista milanese, presenta una selezione di una decina di opere, comprese alcune sculture in ferro dai volti ben delineati, dalle geometrie fluide e dalle linee sottili, che riassumono le trame dell'immaginazione.



La mostra “Anime”, a cura di Francesca Bellola, vuole sottolineare l'opportunità di lasciarsi andare, in maniera metaforica, per liberarsi e comunicare con il proprio 'essere'. L'intreccio con le altre anime dai corpi fluttuanti, come si nota nell'opera “Intrecci”, creata appositamente per l'esposizione, raffigura quanto siano importanti gli scambi e le unioni per confrontarsi e quindi per migliorarsi. Si noti la luminosità della parte centrale del dipinto che dona movimento e un senso di leggerezza, contestualizzato nella sua pienezza in forma armoniosa e con una resa impeccabile del gusto estetico.

L'opera “Context”, di grandi dimensioni, realizzata in acrilico su tela, pone una riflessione sulla provenienza dell'uomo. Una figura nera tiene in mano la sua testa, mentre alle spalle lo stesso soggetto ribaltato, rappresenta la sua luce. Luce non necessariamente negativa o positiva.

Il confine tra la realtà e il mondo immaginario è sempre meno riconoscibile. Soprattutto in questo periodo di incertezze, i rapporti virtuali si sono notevolmente amplificati tanto da prevalere - soprattutto tra i giovani – nella vita quotidiana. La contemporaneità pone l'attenzione sul mutamento dei canoni estetici e sulla evocazione individuale di una cultura che propone corpi perfetti, ritoccati ed essenzialmente finti. E la psiche? In controtendenza, la ricerca artistica di Laura Zeni pone al centro dell'attenzione l'essere umano, non solo come corpo fisico, ma soprattutto come individuo pensante, con le sue fragilità, insicurezze e responsabilità del suo percorso di vita. L'autrice, fin dagli esordi della sua carriera, ha evocato in maniera indelebile, una ricerca interiore intorno all'uomo.

La scomposizione dei soggetti presenti in molte opere di Laura Zeni, intende suggerire una strada diversa da percorrere e il desiderio di ottenere visioni differenti, senza preconcetti, rispetto a quelle ritenute imprescindibili.

Secondo l'autrice anche le difficoltà ed i percorsi tortuosi hanno un senso, basta saperli cogliere senza giudicare, per migliorarsi.





Orari 15.30-18.30; da lunedi a venerdì su appuntamento