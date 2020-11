Lavoro, quattro incontri virtuali dedicati al benessere in azienda

Può il concetto di benessere essere applicato al mondo del lavoro? Certamente sì, e a confermarlo è PHYD Hub, progetto di Advancing Humanity srl, una newco ideata e finanziata da The Adecco Group, che dal 30 novembre al 6 dicembre propone un ciclo di quattro eventi online dedicati proprio al tema del “Wellbeing”, per un viaggio alla scoperta del concetto di benessere applicato al posto di lavoro.

Tutti gli incontri si terranno in modalità live streaming.

Il programma

Di seguito il programma degli incontri

1 dicembre ore 18 - talk “Leadership 4.0: connect with yourself”. Carina Asuncion, CEO, TLEX Italy e senior trainer, ci racconterà che cosa succede quando persone con alto potenziale devono lavorare alla massima velocità in circostanze in continua evoluzione e quali sono le abilità che possiamo mettere in campo per affrontare momenti difficili con concentrazione, coraggio ed energia.

2 dicembre ore 09:30 – talk “Engagement e workplace experience: come stanno cambiando”, con Valentina Rao e Ottavia Pelloni, worksphere strategist de il Prisma, Arianna Palano, associate e team leader, ed Emanuele Madini, Smart Working & HR Transformation practice leader di P4I. Il ruolo dello spazio viene ridefinito mettendo al centro la creazione di un’esperienza coinvolgente per il lavoratore, che tenga conto dei suoi bisogni e della sua unicità, in un contesto che vede fisico e digitale sempre più interconnessi. Come si sta evolvendo la relazione tra azienda e persona e come si può creare engagement se le persone passano meno tempo in ufficio?

3 dicembre ore 18 – talk “Doodling therapy con Atelier Doodle”. Angela Violino, consulente di comunicazione visiva, visual thinker, illustratrice, ci porterà alla scoperta del doodling l’arte di raccontare la realtà attraverso segni e disegni che ci fa lasciare alle spalle gli schemi precostituiti della mente razionale e ci apre la porta alle categorie intuitive della creatività e del pensiero laterale.

4 dicembre ore 18 – talk “Sport, Wellness & Engagement: gli HR manager si sfidano su nuovi campi di gioco”, con Claudio Alessandrini, responsabile Sport in azienda AIDP. Le neuroscienze hanno dimostrato che salute fisica e mentale sono indissolubilmente legate, perché quindi non portare lo sport all’interno delle organizzazioni? I vantaggi sono molteplici, soprattutto per chi pensa che il benessere aziendale passi anche dal benessere dei dipendenti.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita. Per avere maggiori informazioni visitare il sito dedicato.