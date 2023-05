le avventure di leonardo al castello - visita teatrallizzata per bambini

Visita guidata teatralizzata e interattiva per Bambini - Leonardo da Vinci

UN GIORNO IMPARERO' A VOLARE

Una visita guidata teatralizzata super divertente studiata e elaborata per bambini da 4 a 10 anni e le loro famiglie





Pronti per questa avventura tra storia, animazione e la magia in un vero castello?

Un giorno imparerò a volare.

Teatro partecipativo e visita guidata su Leonardo Da Vinci dedicato ai bambini dai 4 a 11 anni.

In questa occasione vi sveleremo i piccoli segreti del grande genio Leonardo da Vinci! Chi erano i suoi amici? Che abitudini aveva Leonardo? Che cosa ha inventato?? E cosa ci faceva nel 1513 al Castello di Trezzo??

I bambini inoltre diventeranno protagonisti delle avventure di Leonardo, insieme agli attori per scoprirne la magia e la genialità! InfIne le opere... avranno l'opportunità di poterne anche fare parte...!!

Leonardo e i suoi amici ti aspettano per una magica avventura al Castello di Trezzo, un vero viaggio nel tempo!



LA VISITA COMPRENDE:

- spettacolo teatralizzato super divertente della compagnia WIP TEATRO " UN GIORNO IMPARERÒ A VOLARE", interventi comici e istruttivi tante risate! Un'avventura per ritrovare Leonardo perso durante un misterioso viaggio nel tempo! Imparare divertendosi sulle opere e sulle invenzioni di Leonardo, una rassegna curiosa pensata per e testata con grandissimo successo per i piccoli e le loro famiglie .



- SALITA SULLA TORRE DEL CASTELLO, dove sono presenti le riproduzioni dei quadri più importanti di Leonardo da Vinci, e uno sguardo dall'alto a 45 metri di altezza dello stesso paesaggio che disegnò il GENIO in uno dei suoi codici ispirato dal fiume Adda e dalle sue acque



- SPIEGAZIONE DELLA VITA DI LEONARDO NEL GIARDINO DEL CASTELLO con il racconto rivisto ed adattato alla fascia d'età da una guida esperta che introdurrà le curiosità e gli aneddoti più curiosi sulla vita di Leonardo da Vinci



- *PROIEZIONE DOCUMENTARIO. Un video per bambni realizzato dai nostri animatori, con cartoni animati, e sspiagazioni semplificte.(Quest'ultima parte è opzionale, in base alla disponibilità dgli spazi).



DURATA PREVISTA ( CIRCA 90-110 minuti)



METODO DI PRENOTAZIONE:

acquisto dei biglietti online



PROSSIMI SPETTACOLI

27 maggio, 25 giugno, 23 settembre. Ore 10.00 / 15.00/ 16.30

COSTO

10 euro il bambini e ragazzi, gratis primo accompagnatore,

5 euro dal secondo accompagnatore maggiorenne (obbligatorio almeno un accompagnatore maggiorenne per ogni bambino o gruppo di bambini),

gratis 0-3 anni.





INFO IMPORTANTI



*PARCHEGGIO CONSIGLIATO VIA FALCONE E BORSELLINO A 10 MINUTI DAL CASTELLO