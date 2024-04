Le carte delle piante millenarie

L'associazione ???? ?? ??? ????? ? ???????? parteciperà per la prima volta nella sua storia al ??????????? ???? con il progetto dell'artista Silvia Cappuccio.

Per il tema, Materia Natura, Silvia ha pensato di creare una collezione di 20 carte illustrate per parlare della natura, della sua antichità e resistenza e di come le sue forme, i colori, e i materiali come il legno abbiano influenzato i designer nel corso della storia. Sul retro delle carte opere storiche del design incastonate tra alberi e piante millenarie

La collezione di carte di Silvia Cappuccio si propone quindi di esaltare la connessione profonda esistente tra materia e natura, design e piante.

Tra piante primitive, fiori antichi e alberi millenari, grandi e piccini potranno girare per i negozi della via aderenti all'iniziativa e costruire così il proprio mazzo personale.

???? ?????????

I negozi aderenti ospiteranno la carta di una pianta diversa, in più copie dedicate ai visitatori del Fuorisalone.

Durante la Design Week, i partecipanti potranno quindi collezionare (gratuitamente) le immagini visitando il quartiere e le sue realtà, creando in modo dinamico il proprio mazzo di Carte delle Piante Millenarie.

SOLO NEI NEGOZI ADERENTI ALL'INIZIATIVA

757 MI

Arte, Cornici e Fantasia

BICI Al TOP

Boutique della bomboniera

Cartoleria Caccianiga

Contatto Casa

Erboristeria Sant'Ambrogio

Extrafondente estetica

Hubbastanza

Il Fabbro

La scelta

Mondomusica

Ottica Claro Milano

Ottica Colpo d'occhio

Pam local

Pausa Caffè Mac Mahon

Progetto Immobili Milano Home

Radici - Gourmet Shop



YAR specialità russe