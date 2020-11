Le città delle stelle - Guido cossard racconta l'archeoastronomia

Conosciuta al grande pubblico per gli allineamenti astrali delle Piramidi, Stonehenge e dei luoghi di culto Maya (per citare solo alcuni esempi), l'Archeoastronomia riserva sorprese affascinati anche in Italia.



Vi invitiamo a scoprirle con noi mercoledì 2 dicembre, alle ore 19.30, con un ospite d'eccezione: Guido Cossard, fisico, presidente dell’Associazione Ricerche e Studi di Archeoastronomia Valdostana e autore di svariati libri sull'archeoastronomia.



Nel 2005 la International Astronomical Union gli ha dedicato il pianetino (4993)1983 GR, che da allora si chiama Cossard.



In occasione dell'evento promuoviamo insieme alla Round Table Italia la raccolta fondi per il progetto "Mare Pulito", finalizzato all'acquisto di "Sea Bins". Qui il link per informarsi e donare: https://www.wishraiser.com/en/memberships/fondazione-round-table-italia-onlus



Vi aspettiamo!