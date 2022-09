Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

“Le Città inesistenti” Mostra di Arte e Fotografia in ambito Phtofestival 17th Laura Capellini, Mauro Mariani Per questa nuova edizione del Photofestival17th partecipano, per raccontare il loro sguardo interiore indagando sulla realtà, una artista fotografa Laura Capellini e Mauro Mariani non solo fotografo. Entrambi amano le atmosfere rarefatte, gli ambienti suggestivi, quelle pause fotografiche traslate in pura poesia. Abbiamo deciso questa volta di utilizzare i lavori materici di Capellini per un dialogo completamente differente dagli usuali, con le fotografie estremamente particolari di Mariani. Il titolo “Le Città inesistenti” rispecchia appieno il loro sguardo su un mondo che, dopo quanto passato in termini di pandemia ed ora a livello storico, non riflette quanto loro vorrebbero. Il loro sguardo interiore è una metafora alla vita, un inno che si leva alto e che vuole essere un bisogno ancestrale di ciascuno di noi a proiettare al di fuori di sé il tumulto dei propri animi. In mostra cinque opere per ciascun artista, capaci di trasportarci in una realtà completamente differente per ciascuno di noi, soffermarsi a guardarle ci porta a riflettere sui tanti temi che oggi più che mai ci toccano profondamente. Claudia Migliore Curatore Cuvée Via Marco Polo, 6 – 20124 Milano Vernissage 15 settembre 2022 alle ore 18.30 Dal 15 Settembre 2022 al 15 Ottobre 2022 Orari : lunedì e giovedì 12.00 – 24.00 Venerdì 12.00 – 02.00 Sabato 17.00 – 02.00 Domenica chiuso