ARTEMSIA 5 PITTICI ,Francesca Brun Rita Carelli Feri , Renata Ferrari, Pea Trolli , Emanuela Volpe

compie 30 anni e apre lo studio al pubblico con apertivi d’arte.





in questo incontro si parlerà di DONNE NELL’ARTE :





MARIA TERESA COLUCCI

Storica dell’arte

Presenta:



“LE DONNE NELL’ARTE”



Quando: mercoledì 8 marzo 2023 alle ore 18,00



Dove: atelier Artemisia :via Capecelatro 22 angolo via Malnati, Milano



“LE DONNE NELL’ARTE”



“le donne devono essere nude per entrare nei musei ?”



- Da oggetto prediletto della creatività artistica a presenza nei musei e nelle collezioni: il cammino lungo e faticoso delle donne nel mondo dell'arte.





fa da cornice l’atelier ARTEMISIA con le opere sul tema intorno al vero. Dal 2018 siamo partner culturale del CENTRO STUDI GRANDE MILANO





Partiremo con il Vino di Milano – Collina di San Colombano abbinati alla Raspadura Lodigiana .