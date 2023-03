Le nazionali di pallavolo e pallacanestro trapiantati e dializzati di aned onlus a milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Lo sport fa bene al corpo e allo spirito e se sono atleti trapiantati a raccontarlo ai ragazzi direttamente sul campo, l’effetto è anche migliore. Le Nazionali Italiane di pallavolo e pallacanestro Trapiantati e dializzati dell’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto (ANED Onlus) fanno tappa a Milano, per una due giorni carica di significato e dall’alto valore umano, con il sostegno di AIDO Sezione Provinciale di Milano, del Gruppo Comunale AIDO di Milano, di AIDO Nazionale e di ADMO Lombardia. Le due Nazionale avranno modo di prepararsi al meglio in un raduno congiunto ai prossimi World Transplant Games che si svolgeranno a Perth in Australia dal 15 al 21 aprile 2023. Il programma prevede una due giorni di allenamenti presso la palestra dell'Oratorio di Pratocentenaro (MI) che ha generosamente offerto gli spazi per gli allenamenti congiunti, grazie al locale club Sportivo asd TNT Pratocentenaro. Ecco il programma che li vedrà impegnati anche il venerdì sera. Venerdì 24 ore 21.00: la Nazionale di pallacanestro sarà ospite della squadra Olimpia Milano al Mediolanum Forum di Assago per assistere alla partita di Eurolega Olimpia Milano-Bayern Monaco. Gli atleti della Nazionale, grazie all’accoglienza della società Olimpia Milano, scenderanno in campo tra il primo ed il secondo tempo con uno striscione che riporta il messaggio "IO DONO, NON SO PER CHI MA SO PERCHE'". Sabato 25 ore 15.00: le Nazionali di pallavolo e pallacanestro incontreranno i giovani atleti locali della TNT Prato e la comunità di Pratocentenaro in una festa in Piazza San Dionigi, nell'omonimo quartiere di Milano che li ospita. Racconteranno le loro gesta sportive e la loro vita da trapiantati. Atleti che vivono grazie a donatori che hanno permesso loro una seconda opportunità di vita. Atleti trapiantati di cuore, rene, polmoni, fegato, midollo osseo, rene-pancreas, che hanno vinto negli ultimi Mondiali del 2019 l’oro nella pallavolo e il bronzo nella pallacanestro. Gli azzurri porteranno il bellissimo messaggio di come lo sport sia spesso anche il mezzo per uscire dalle situazioni di vita più difficili, oltre a rendere consapevoli i giovani sulla possibilità della donazione di organi e tessuti. Una scelta che tutti dovranno prendere nel momento del rinnovo della carta d’identità. Durante questa festa saranno presenti i gazebo delle associazioni del dono AIDO, ANED e ADMO per dare informazioni. I giovani che vorranno, potranno iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo (età 18-35 anni). Musica, balli e giochi animeranno il pomeriggio di Pratocentenaro, grazie al supporto delle Associazioni di quartiere che hanno in gestione la Piazza San Dionigi. A seguire inizierà il vero e proprio raduno con una prima sessione alle ore 16.00 di pallacanestro e alle ore 18.00 di pallavolo. Domenica 26 Alle ore 9.00 ci sarà una sfida di pallavolo tra la Nazionale e la squadra TNT volley mista presso palestra Pratocentenaro Alle ore 11.00 una sfida di pallacanestro tra la Nazionale e la Dynamica basket presso palestra Pratocentenaro. L'accesso alle strutture sportive è aperto al pubblico che voglia conoscere e vedere gli atleti all'opera e magari scambiare due parole con loro. Un grosso ringraziamento a tutte le Associazioni e persone che hanno sostenuto l'iniziativa. Forza Italia!