Dopo il successo del libro scritto a quattro mani da Roberta Colombo Gualandri e Silvia Icardi, che raccoglie le testimonianze e i racconti di decine di donne sulla maternità, “Le parole delle madri. Voci, sussuri, grida” aggiunge un nuovo tassello al suo percorso e approda a teatro. Il 26 marzo al Teatro Litta il sipario si alzerà sullo spettacolo sceneggiato e diretto da Paola Albini e Natalia Piana che trae ispirazione dalle toccanti storie dell’inchiesta nata da trenta interviste a mamme diverse per estrazione sociale, professione, età e vissuto. Sul palcoscenico, accanto a Paola Albini e a Francesca Rummo, già apprezzata al reading della versione Audible del libro, 6 affermate attrici teatrali (Livia Castiglioni, Benedetta Cesqui, Giulia D'Imperio, Silvia Giulia Mendola, Tiziana Francesca Vaccaro, Cecilia Vecchio) useranno le loro capacità interpretative e un intreccio di linguaggi diversi per dare vita e voce agli aspetti più nascosti e taciuti della maternità. Forte l’intento terapeutico e sociale per arrivare, attraverso la rappresentazione teatrale, a un’ampia platea affrontando temi delicati, personali e ricchi di emotività andando oltre il mito della mamma perfetta e liberare così dal giudizio e dagli stereotipi più diffusi tutte le mamme del mondo, passate, presenti e future.



L’intero ricavato dello spettacolo andrà a sostegno dei progetti della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS per l’umanizzazione del reparto maternità dell’Ospedale Mangiagalli di Milano.



Per acquistare i biglietti, a partire da 30 euro, è possibile scrivere una mail a eventi@nphitalia.org specificando il numero di persone e l’intestatario della prenotazione.