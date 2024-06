Sceneggiato dal libro scritto a quattro mani da Roberta Colombo Gualandri e Silvia Icardi, che raccoglie le testimonianze e i racconti di decine di donne sulla maternità, la piéce teatrale “Le parole delle madri. Voci, sussurri, grida” dopo lo straordinario successo della prima, aggiunge una seconda data milanese al suo calendario, approdando al Teatro Menotti il 29 giugno.

Lo spettacolo scritto e diretto da Paola Albini e Natalia Piana e che ha meritato il Patrocinio del Comune di Milano, andrà a sostegno di “ninna ho”, primo progetto nazionale contro l’abbandono neonatale e l’infanticidio, realizzato nel 2008 dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS e dal Network KPMG.



Sul palcoscenico, accanto a Paola Albini e a Francesca Rummo, già apprezzata al reading della versione Audible del libro, Livia Castiglioni, Benedetta Cesqui, Giulia D'Imperio, Silvia Giulia Mendola, Tiziana Francesca Vaccaro, Cecilia Vecchio si alternano in un intreccio di linguaggi diversi per dare vita e voce agli aspetti più nascosti e taciuti della maternità, trasformando la performance in uno specchio capace di raggiungere ognuno degli spettatori, uomini e padri inclusi.