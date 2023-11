Leadagious inaugura il suo headquarter nel centro di Milano

Leadagious, prima leadership farm aperta a tutti e società benefit, inaugura il suo headquarter nel cuore di Milano (Via Rivoli, 4) e spalanca le porte a tutti i cittadini con uno speciale evento dal titolo: “Caramelle e Domande dagli Sconosciuti”.

Giovedì 30 novembre dalle ore 18.30 sarà infatti possibile partecipare a un interessante scambio di vedute con gli altri ospiti presenti.

Come? All’ingresso ogni ospite verrà invitato a prendere una caramella e a pescare una carta da un mazzo con domande a cui rispondere. Ad esempio: se esistesse, come sarebbe fatto il tuo paradiso? Se la tua vita fosse un romanzo, per quale motivo dovrei leggerlo? O ancora: cosa perderesti se ottenessi finalmente quello che vuoi?

Domande curiose e introspettive con l’obiettivo di stimolare una conversazione vivace e illuminante tra sconosciuti in un clima di rilassata condivisione.

Un assaggio di quanto accade durante le sessioni di lavoro di Leadagious che si occupa di training e coaching con l’obiettivo di allevare e allenare persone che vogliono diventare consapevoli della propria energia per usarla al meglio.

L’evento inaugurale sarà anche l’occasione per lanciare, in collaborazione con l’ospite d’eccezione Fabio Mancini, il primo progetto CSR dell’azienda: 5 borse di studio, pari a 5 percorsi di coaching individuale da 12 sessioni, per un valore complessivo di 24.000 euro.



Fabio Mancini, top model internazionale che ha scritto la storia della moda uomo, nominato European Young Leader per rappresentare l’Italia in Europa nel 2023, filantropo e attivo nel sociale da più di 10 anni, da tempo si dedica a un personale progetto benefico scolastico senza scopi di lucro che porta avanti girando tutta la penisola italiana per incontrare ragazzi e insegnanti di scuole primarie, secondarie e università, e sensibilizzare su temi quali il body shaming e l’uso responsabile dei social network.

Fabio incarna perfettamente il leader anabolico di Leadagious: una persona che si assume la responsabilità di portare nel mondo un'energia e un impatto costruttivi, esattamente come nella sua carriera di supermodel ha sempre portato bellezza ed eleganza.



Alla base di Leadagious c’è il concetto di Energy Leadership™, ovvero il principio che tutto è energia: quella che scegliamo di usare ha un impatto diretto su pensieri, emozioni, azioni e risultati. Diventarne consapevoli è il primo passo per essere leader in grado di contagiare gli altri in modo costruttivo anziché distruttivo. Sì, perché essere leader è una capacità che appartiene a tutti, peccato che troppo spesso venga impiegata “malamente”, e gli effetti devastanti di quest’impiego sono sotto gli occhi di tutti. Invertire la sproporzione attuale tra leader distruttivi e costruttivi, da Leadagious chiamati catabolici e anabolici, è la mission ambiziosa della prima leadership farm d’Italia, che si è data l’obiettivo di migliorare il Paese una persona alla volta e così generare un impatto culturale, sociale e finanziario.