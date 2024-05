Lecarrousel in Cascina Cuccagna

Lecarrousel con i suo storico Mercato del fatto a Mano e illustrazioni da appuntamento domenica domenica 26 maggio nella bellissima Cascia Cuccagna a Milano per un'esperienza di shopping unica.



Al mercato presenti artisti e artigiani selezionati con cura per offrire prodotti originali e di qualità, capaci di rendere la giornata ancora più speciale.



Inoltre domenica sarà l'ultimo appuntamento prima ella pausa estiva, ma non temete: ci rivedremo a settembre come sempre saremo pronti con tante nuove sorprese e novità!



Il mercato si sviluppa sotto i portici e al primo piano di Cascina Cuccagna.



L'ingresso è libero e gratuito.



Oltre al mercato due proposte di laboratori creativi e manuali pensati appositamente per chi ama fare con le mani e mettere alla prova la propria creatività.



H 10:30/13:00

LABORATORI MANUALI E CREATIVI – Corso di ricamo contemporaneo, anche per principianti.

Ci uniremo al laboratorio di ricamo a mano per creare la nostra cover per smartphone, ispirata alla freschezza e ai colori che la stagione ci suggerisce. Verrà fornito tutto il materiale necessario il giorno del laboratorio, portate solo la cover trasparente adatta al nostro modello di telefono. Tornerete a casa con una creazione fatta con le vostre mani e avrete imparato i punti base del ricamo contemporaneo.

La quota di partecipazione è di 35€, tutti i materiali sono inclusi.

Per info e prenotazioni – Instagram: noom.creativestuff / Email: noom.creativestuff@gmail.com

H 14:00/16:30

LAVORARE LA ECO RESINA

Nel laboratorio di eco resina sarà la possibile creare due splendidi complementi d’arredo personalizzati ed unici, realizzati completamente a mano.

La quota di partecipazione è di 40€, tutti i materiali sono inclusi.

Per info e prenotazioni – Email: shop@kookie.it

Colazioni, pranzi merende ed apertivi al bar ritorante un posto a Milano, aperto dalle h 09:00

Per info sul mercato e sulle attività proposte: milanolecarrousel@gmail.com

I nostri amici a 4 zampe sono sempre i benvenuti.

Cascina Cuccagna è in via Cucccagna 2 raggiungibile con MMgialla/3 fermata Porta Romana.



