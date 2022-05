Lecarrousel handmade & good vibes // Domenica 15 maggio 2022

LECARROUSEL Edizione di primavera



LeCarrousel vi da appuntamento domenica 15 maggio con lo storico mercatino di artigianato contemporaneo e creativo, nella bellissima Cascina Cuccagna di Milano.



All'HANDMADE MARKET saranno presenti più di 40 selezionate realtà che raccontano con i propri lavori "Il Bello del Fatto a Mano".

Dalle ore 10.30 alle ore 19.30 il market si sviluppa nell'area eventi, al primo piano, della settecentesca struttura.



NONSOLOMARKET

Dalle ore 11.00 alle ore 11.45

LA FANTASTICA di e con Matteo Curatella

Viaggiamo insieme al cantastorie LE MAT verso mondi meravigliosi e fantastici.

Storia per bambini dai 4 anni

Ingresso gratuito

per info



DECORA LA TUA CERAMICA!

con Paola Carlacchiani

dalle ore 11.00 alle ore 12.30

sulle terrazze al primo piano

Imparando la tecnica degli ingobbi si potrà decorare un oggetto in ceramica. A disposizione pezzi bianchi o biscottati come piatti, vasi oppure tazzine cucchiaini o monili da scegliere al momento (un pezzo se grande oppure due piccoli).

L'oggetto finito, dopo essere stato smaltato, andrà ritirato nel laboratorio di Paola a Lambrate.

Quota di partecipazione al laboratorio + oggetto finito: 20 euro

Durata: 1 ora e mezza

Bambini dagli 8 anni

Richiesta la prenotazione a paolacarlacchiani@gmail.com

Massimo 8 partecipanti



REALIZZA IL TUO TIMBRO BOTANICO

con Elena Fodera

dalle ore 14.00 alle ore 17.00

sulle terrazze al primo piano

Con tutti gli strumenti messi a disposizione verrà insegnato passo passo come intagliare su gomma un fiore in miniatura al fine di realizzare un timbro botanico.

Si potranno mettere subito in pratica gli insegnamenti stampando a mano un canovaccio o uno zaino in cotone.

Si porterà a casa un fiore unico ed in miniatura da riprodurre su carta o stoffa. Si potranno decorare quaderni, buste, cartoline ed anche borse, abiti o magliette.

Quota di partecipazione al laboratorio + oggetto finito 25 euro.

Richiesta la prenotazione a info@ikoiarte.com

Massimo 10 partecipanti



LaCarrousel è in Cascina Cuccagna con lo storico mercatino-evento dal 2011 grazie ad un'idea di Michela Muroni.



Come raggiungere la Cascina

MM Porta Romana

Filobus 90/91

Ingresso gratuito e libero



I nostri amici a 4 zampe sono sempre i benvenuti



per info milanolecarrousel@gmail.com