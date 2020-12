Natale solidale Lilt 2020 per i piccoli pazienti oncologici

Il Natale è alle porte e, come ogni anno, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Milano e Monza Brianza lo dedica ai bambini. Quest’anno la campagna sosterrà il progetto Childcare, per supportare i piccoli pazienti in cura all’Istituto dei Tumori di Milano e le loro famiglie.

Un percorso volto a prendersi cura del bambino dal suo ingresso nel reparto di Pediatria oncologica dell’ospedale – grazie all’aiuto di medici, dentisti ed educatori – e poi nel periodo post dimissione all’interno delle Case del Cuore (appartamenti dedicati alla permanenza nei pressi degli ospedali per il periodo necessario alle cure oncologiche, per bambini e adolescenti, accompagnati da un genitore, che versano in situazioni economiche precarie e che non risiedono nella provincia di Milano). Inoltre, per rendere più sereno il rientro a casa, LILT supporta le famiglie per l’acquisto del biglietto del viaggio e offre un filo diretto con un oncologo pediatrico per ogni problema o dubbio.

Sul sito legatumori.mi.it sono disponibili tante idee per un Natale solidale che fa bene ai bambini: dal pandoro al panettone, dal chocolate paper al notebook con penna, fino alla pallina decorativa piantabile.