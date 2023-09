Leggère sull'acqua

Una nuova mostra in Galleria Magenta che presenta opere scelte di Marco Pessa con installazione aerea di Federico Montesano, dal 23 settembre all'11 novembre 2023.



Un omaggio alla sensazione di “leggerezza” che dall’estate si protrae agli inizi del fascinoso autunno, con opere dedicate al soggetto della ninfea, tema prediletto da molti pittori lungo i secoli, per via della sua inconfondibile bellezza e rigorosa eleganza. Fiore tra i più belli al mondo, la ninfea rappresenta da millenni un simbolo di purezza, forza e rinascita; regina dell’acqua, regala al caotico ambiente palustre degli stagni un tipico tocco di fascinazione, riconducibile ai più classici immaginari della bellezza.



La mostra è un invito per il pubblico a prolungare in autunno quella sensazione di leggerezza e leggiadria tipica dell’estate, immergendosi negli smalti brillanti della pittura di Pessa, in corrispondenza del periodo di fioritura di questo fiore, che sboccia in primavera e perdura fino a novembre inoltrato.



Attraverso dipinti di medio e grande formato e una selezione di foulard d’autore (veri e propri pezzi unici), è possibile addentrarsi nella particolare tecnica di Marco Pessa, che nasce dalla gestualità istintuale ispirata al dripping di Jackson Pollock per arrivare poi a una composizione semi-figurativa, seguendo un proprio personale percorso di ricerca artistica.

Pessa infatti, in una sorta di “corpo a corpo” con la tela, dipinge direttamente con le mani intrise di colore sul supporto a terra, lasciando che lo smalto coli liberamente sulla superficie per poi, in un secondo momento, intervenire sulla parte figurativa.



Nascono così composizioni poetiche capaci di conservare nelle trame più profonde della loro creazione quell’istinto irrazionale che porta l’artista a fare del gesto pittorico un processo di liberazione dagli schemi e dagli stessi strumenti della pittura - come pennello e cavalletto - da cui poi estrarre l’essenza della figurazione.

Nella sala principale della galleria, ad accompagnare i dipinti alle pareti, un’installazione aerea a cura di Federico Montesano che completa l’allestimento della mostra componendo una scenografia suggestiva realizzata ad hoc per questa occasione espositiva.





da martedì a sabato 9.30-12.30 / 15.30-19.00 ed eccezionalmente domenica 24 settembre 2023 dalle ore 15.30 alle 19.00.