I più grandi monumenti italiani diventano Lego: la mostra gratis

I leggendari mattoncini che hanno fatto parte dell’infanzia di ogni bambino, ma che sono anche divertimento di tanti adulti, sono i protagonisti dell’inedita mostra Meraviglie d’Italia che IL CENTRO, l’accogliente mall di Arese, ospiterà al primo piano, in area eventi, dal 30 Aprile al 12 Giugno 2022 1. Unica tappa all’interno di un centro commerciale e unico appuntamento fruibile in forma totalmente gratuita, IL CENTRO ancora una volta propone un intrattenimento che si adatta a tutti e che coinvolge gli appassionati d’arte, di architettura, di storia e…dei mattoncini Lego di tutte le età. Piazza San Pietro, San Marco a Venezia, la Torre di Pisa, il Duomo di Firenze, la Cattedrale di Palermo, la Fontana di Trevi, sono solo alcune opere architettoniche italiane che tutto il mondo ci invidia, fedelmente riprodotte utilizzando esclusivamente i mattoncini Lego. Ma non solo monumenti o opere architettoniche. Meraviglie d’Italia include anche alcune delle opere pittoriche tra le più iconiche dell’Italia come le L’Ultima Cena e La Gioconda di Leonardo da Vinci.

Una collezione di 14 diversi splendori tutti italiani distribuiti in un percorso studiato appositamente affinché ne emerga la bellezza di tutti i dettagli. Protagonista dell’esposizione è, senza dubbio, la fedele riproduzione della maestosa Basilica di San Pietro che, nella sua versione originale nella Città del Vaticano, ha visto l’impegno dei più straordinari maestri del passato, da Bramante a Raffaello, da Michelangelo a Bernini. Visitare la mostra Meraviglie d’Italia a IL CENTRO sarà anche l’occasione, per tutti i bambini, per provare a creare una propria opera d’arte giocando con i mattoncini Lego che saranno a disposizione presso l’area dedicata al gioco attrezzata con tavolini e lavagnette per disegnare e un suggestivo touchwall interattivo. Piccole o grandi costruzioni che i bimbi potranno realizzare, divertendosi, facendosi ispirare dalla propria fantasia, immaginazione e ingegno, tutto gratuitamente. Meraviglie d’Italia è un’eccezionale mostra modulare che riesce a coniugare le straordinarie opere d’arte del nostro Paese con uno dei giochi più amati al mondo, coinvolgendo il grande pubblico in un viaggio globale lungo tutta la nostra penisola.

Aperta tutti i giorni dalle h. 9.00 alle h. 22.00