Lella Costa legge "il pranzo di babette"

Un regalo di natale che sostiene il futuro del quartiere: Lella Costa arriva al teatro del Centro Asteria con il reading benefico "Il pranzo di Babette"



La straordinaria iniziativa nasce grazie alla disponibilità di Lella Costa, a sostegno del nuovo oratorio di San Barnaba, collocato nel cuore di Gratosoglio, presidio educativo dell’intero quartiere, casa per le differenti generazioni e spazio di incontro per le differenti culture.



Lella Costa, grandissima attrice e interprete teatrale, sarà protagonista di un momento di condivisione, in vista del Natale, per poter tutti insieme costruire un quartiere migliore per le giovani generazioni.



Attraverso la lettura di una riscrittura della celebre opera di Karen Blixen Il pranzo di Babette, vivremo insieme una serata di beneficenza per sostenere le spese del nuovo oratorio di San Barnaba e di gratitudine a chi lo ha sognato, voluto, sostenuto e ora lo abita con passione e dedizione per il bene dei ragazzi.



Per accedere in teatro è necessario il Super Green Pass.





la storia è ambientata in un piccolo villaggio protestante, la cui guida spirituale è stata per molti anni un pastore estremamente rigido. Il puritanesimo della comunità rende il villaggio un luogo grigio, dove l’allegria non è di casa. I paesani sono così attenti a seguire le molte regole da aver paura di appagare qualsiasi piacere terreno. Un giorno arriva in paese una donna francese, Babette, che stravolge tutto. La donna, che nel villaggio lavora come governante, scopre che quando era ancora a Parigi aveva vinto alla lotteria; ma invece di usare quei soldi per tornare a casa, li spende tutti per preparare un vero “pranzo alla francese“. Molti paesani si scandalizzano degli ingredienti usati dalla donna, giudicati troppo colorati, e sembrano non apprezzare i suoi manicaretti.