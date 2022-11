Il parco divertimenti con la casa di Babbo Natale per i bambini

Il parco a tema Leolandia, fino all’8 gennaio, si veste a festa per celebrare il Natale: il parco sarà aperto nei weekend, durante i ponti, le vacanze scolastiche e in tutti i giorni di festa, compreso il Ponte dell’Immacolata, ad eccezione del 25 dicembre. Tra giostre innevate e chalet che offrono cioccolata calda, vin brulè e altre leccornie, si potrà scoprire un ricco palinsesto di appuntamenti dal vivo, come Il Regno del Natale Incantato, nuovo show di benvenuto dei padroni di casa Leo e Mia, e la colorata parata del pomeriggio, animata da un’allegra banda di fate, folletti, principi e dame delle nevi, che termina con la spettacolare accensione di un gigantesco albero di Natale.

E ancora, scenografiche nevicate, canti e balli sulle melodie classiche delle feste e la possibilità di incontrare Babbo Natale e i suoi elfi, alle prese con i preparativi per la consegna dei regali: i bambini potranno anche consegnare a Santa Claus la propria letterina di Natale personalizzata, disponibile sul sito del parco.Ci sarà anche lo spettacolo ispirato ai musical di Broadway Desiderio: la Melodia del Natale che accompagna il pubblico in un suggestivo viaggio intorno al mondo, da New York al Polo Sud, con un finale inatteso.

Presenti all’appello tutti i personaggi dei cartoni animati preferiti dai bambini: Masha e Orso nella loro Foresta, i Superpigiamini a PJ Masks City, Bing e Flop, pronti ad intonare la Canzone dell’Arcobaleno, e, direttamente da Miraculous™, Ladybug e Chat Noir, protagonisti di un’avvincente avventura contro il malvagio Papillon. I più piccoli potranno incontrare JJ di CoComelon e visitare il parco a bordo del Trenino Thomas. Poi c'è Esiste Davvero!, spettacolo che riunisce tutti i personaggi sullo stesso palco, recentemente premiato come migliore attrazione per famiglie 2022 ai Parksmania Awards, gli oscar dei parchi divertimento.