Leonardo torna per tutti

Il Leonardo3 Museum in Piazza della Scala (ingresso Galleria) ha riaperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 18. La visita è possibile in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid. "Il Mondo di Leonardo" con le sue ricostruzioni di macchine, stazioni interattive e ricostruzioni di dipinti (tra cui l'Ultima Cena com'era ai tempi di Leonardo) è dal 2013 uno dei punti di riferimento dell'offerta di edutainment della città di Milano ed è apprezzato soprattutto dalle famiglie. Anche i bambini e i ragazzi trovano infatti motivi non solo di approfondimento, ma anche di divertimento. Massimiliano Lisa di Leonardo3 ha dichiarato: "Nella prima settimana di riapertura abbiamo avuto i visitatori che solitamente, prima della pandemia, avevamo in un giorno medio... Ma l'importante è ripartire! Vi aspettiamo". Per informazioni: www.leonardo3.net